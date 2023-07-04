Во Владикавказе сняли режим ЧС

Режим действовал с 18 июня из-за ливней

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за непогоды, отменили во Владикавказе. Об этом сообщили во вторник в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с нормализацией обстановки, отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения и окончанием аварийно-восстановительных работ первой очереди на территории муниципального образования город Владикавказ снят режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Режим ЧС был введен во Владикавказе и в Пригородном районе Северной Осетии 18 июня. Там ливень спровоцировал сход селевого потока, который затопил дома, разрушил дороги.