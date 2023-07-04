На Камчатке из-за лесных пожаров запретили посещение природного парка

В тушении пожаров задействованы 31 человек

ТАСС, 4 июля. Запрет на посещение Быстринского природного парка введен на Камчатке из-за действующих лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Маршруты Быстринского природного парка закрываются из-за действующих лесных пожаров. Гражданам запрещается находиться в лесах Быстринского района. Сейчас в тушении пожаров задействованы 31 человек, два вертолета Ми-8 и одна единица техники", - говорится в сообщении.

Площадь двух лесных пожаров составляет 2 250 га, на территории района стоит жаркая и сухая погода, велик риск возникновения новых очагов возгорания. Всего на Камчатке действуют четыре лесных пожара, остальные два - на территории Пенжинского лесничества.

Режимы ограничения пребывания в граждан в лесах действуют в Тигильском, Быстринском, Атласовском, Ключевском, Майском, Олюторском и Пенжинском участковых лесничествах. Пятый, высокий, класс пожарной опасности действует в двух населенных пунктах, четвертый класс - в семи населенных пунктах, третий класс - в шести населенных пунктах. Режим ЧС в лесах введен в Пенжинском и Быстринском районах.