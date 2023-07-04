4 июля, 08:56

Впервые с начала беспорядков во Франции за ночь не пострадал ни один полицейский

Обстановка на улицах Парижа и Марселя в ночь с 3 на 4 июля
© ТАСС/ Reuters

Было задержано 72 участника беспорядков

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Ни один полицейский или жандарм не пострадал за минувшую ночь при пресечении беспорядков, захлестнувших Францию после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции.

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Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном во вторник в Twitter.

"По состоянию на 07:30 (08:30 мск) 4 июля ни один сотрудник полиции или жандармерии не пострадал", - отмечается в сообщении. При этом за различные нарушения было задержано 72 участника беспорядков.

В ночь на понедельник в стране было задержано 157 нарушителей, при этом ранения получили три сотрудника полиции. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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