Впервые с начала беспорядков во Франции за ночь не пострадал ни один полицейский

Обстановка на улицах Парижа и Марселя в ночь с 3 на 4 июля

Обстановка на улицах Парижа и Марселя в ночь с 3 на 4 июля

Было задержано 72 участника беспорядков

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Ни один полицейский или жандарм не пострадал за минувшую ночь при пресечении беспорядков, захлестнувших Францию после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции.

Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном во вторник в Twitter.

"По состоянию на 07:30 (08:30 мск) 4 июля ни один сотрудник полиции или жандармерии не пострадал", - отмечается в сообщении. При этом за различные нарушения было задержано 72 участника беспорядков.

В ночь на понедельник в стране было задержано 157 нарушителей, при этом ранения получили три сотрудника полиции.