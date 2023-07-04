В Астрахани возбудили еще одно уголовное дело по факту аферы с маткапиталом

Его фигурантами также являются сотрудники кредитных потребительских кооперативов и местные жительницы, которых теперь подозревают в хищении на сумму свыше 2,5 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астрахани еще одно уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой при получении материнского капитала. Его фигурантами также являются сотрудники кредитных потребительских кооперативов и местные жительницы, которых теперь подозревают в хищении на сумму свыше 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников кредитных потребительских кооперативов и местных жительниц, подозреваемых в совершении четырех эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники кредитного потребкооператива, основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита, в составе организованной преступной группы похитили денежные средства материнского капитала на общую сумму более 2,5 млн рублей. Подозреваемые, достоверно зная о том, что выплаты по данным сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с четырьмя местными жительницами, обналичивали сертификаты под предлогом мнимого улучшения жилищных условий астраханок. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

1 июля в Астрахани было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении маткапитала на сумму свыше 2,7 млн рублей.