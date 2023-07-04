4 июля, 08:35

Милашину и Немова вывезли из Грозного в Беслан на скорой

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сопровождает их

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного, чтобы доставить в бесланскую больницу в Северной Осетии.

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Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

"Я сопровождаю, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем в Беслан в больницу их [Милашину и Немова]", - сказал Солтаев. Он добавил, что в настоящее время выехали из Грозного.

Ранее стало известно, что Союз журналистов России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выясняют подробности нападения на Милашину и Немова в Чечне.

Кроме того, замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил, что направит запрос по поводу нападения генеральному прокурору России Игорю Краснову. 

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