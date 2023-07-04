Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии

Ее признали виновной в применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Ахматовский районный суд Грозного приговорил супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева - Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал судья Муса Эдиев.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. По информации властей Чечни, Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее в отношении Мусаевой возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому во время допроса, она находилась под арестом.

В новость внесена правка (11:52 мск) - передается с уточнением срока заключения.