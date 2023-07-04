В Перми возбудили уголовное дело после избиения дрессировщика Большого московского цирка

Пострадавший находится в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Перми в отношении сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), после конфликта с которыми дрессировщик Большого московского цирка попал в больницу. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В отделе полиции №4 (дислокация Мотовилихинский район) управления МВД России по городу Перми по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что у дрессировщика Большого московского цирка Игоря Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП в гостинице в ночь на 3 июля. В результате конфликта дрессировщик оказался в больнице с травмой головы. Как пояснили ТАСС в Минздраве Прикамья, "пациент госпитализирован и находится в тяжелом состоянии".

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале сообщил, что Игорь Корчагин находится в коме, у него также диагностирован ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа и затылочной кости. "Компанией Росгосцирк в Пермь направлена целая делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту", - отметил Запашный.