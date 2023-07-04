В Усинском округе заявили, что населенным пунктам ничего не угрожает после утечки нефти

Глава администрации Николай Такаев добавил, что жители обеспечены водой из водозаборных скважин

СЫКТЫВКАР, 4 июля. /ТАСС/. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в Республике Коми нет после попадания нефтепродуктов в почву и реку Колву в результате разгерметизации нефтепровода компании "Нобель ойл". Об этом сообщил глава администрации Усинского округа Николай Такаев.

"Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет. Жители населенных пунктов обеспечены водой из водозаборных скважин", - сообщил Такаев в своем Telegram-канале. По его данным, по всей ширине реки установлены боновые заграждения. Привлечен личный состав и техника аварийно-спасательных формирований "Экоспас" и "Экосфера", дополнительно привлечена организация СПАСФ "Природа".

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале о начатой внеплановой проверке компании "Нобель ойл", в ходе которой запрошены документы и информация. В приложенном к посту видео сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы воды из Колвы в месте попадания нефтепродуктов.

"Установлены боновые заграждения, до которых видна радужная пленка. За ограждениями, на акватории реки, фиксируется серебристая пленка нефтепродуктов, ощущается стойкий их запах. Серебристая пленка не сплошная, пятнами, на расстоянии примерно пяти метров от берега", - сообщил на видео сотрудник Росприроднадзора.