4 июля, 09:00,
обновлено 4 июля, 09:08

Комиссия Совфеда по информполитике обсудит нападение на Милашину

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обсудит ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, попросит руководство СК и Генпрокуратуры РФ взять ее на особый контроль, заявил ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.

"Считаю, что здесь необходимо обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру с призывом уделить особое внимание этому делу и поставить его на контроль руководства этих двух ведомств. Мы обсудим этот вопрос с членами комиссии. Уверен, что моя позиция будет поддержана. Когда мы ознакомимся с мнениями членов комиссии, мы от имени комиссии обратимся в Следственный комитет и Генпрокуратуру с таким призывом", - отметил Пушков. 

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