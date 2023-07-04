В ДТП в Калмыкии погибли три человека

Еще трое пострадали

ЭЛИСТА, 4 июля. /ТАСС/. Три автомашины столкнулись во вторник на трассе Р-216 в Калмыкии, в результате погибли три человека, один из них, предположительно, ребенок. Еще трое госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике.

"На 268-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло столкновение трех автотранспортных средств - автомашин Lada Granta, Mitsubishi Pajero и Volkswagen . От травм на месте происшествия скончались водитель Lada Granta, а также два пассажира Mitsubishi Pajero, предварительно, один из них несовершеннолетний. В медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель Mitsubishi Pajero", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Прокуратурой республики взят на контроль ход проверки по факту ДТП, проводимой органами полиции. Установлено, что среди погибших есть несовершеннолетний, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Яшкульского района Александр Бугдаев.