4 июля, 09:09

В ДТП в Тюменской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Авария произошла на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе. Столкнулись  Toyota Camry и Lada Granta, от удара Lada отбросило в кювет. В аварии погиб пассажир Lada, еще одна пассажирка этого автомобиля госпитализирована с тяжелыми травмами. Пострадали также двое пассажиров Toyota", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Теги:
РоссияТюменская область
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