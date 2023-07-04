В ДТП в Тюменской области погиб один человек

Еще трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Авария произошла на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе. Столкнулись Toyota Camry и Lada Granta, от удара Lada отбросило в кювет. В аварии погиб пассажир Lada, еще одна пассажирка этого автомобиля госпитализирована с тяжелыми травмами. Пострадали также двое пассажиров Toyota", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются.