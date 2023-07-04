В Алтайском крае на принудительное лечение отправили мать, которая заживо сожгла дочь

По версии следствия, у женщины наблюдаются хронические психические заболевания

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Жительница Алтайского края, которая заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь в присутствии несовершеннолетнего сына, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Алтайского края.

В январе 2023 года женщина облила керосином и подожгла полуторагодовалую дочь в присутствии восьмилетнего сына в Советском районе Алтайского края, от полученных ожогов ребенок умер. По версии следствия, у женщины наблюдаются хронические психические заболевания. "Принимая во внимание, что мать ребенка совершила общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, в состоянии невменяемости, суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сказано в сообщении.

Ранее в связи с происшествием губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному правительству провести оценку качества работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, дать предложения по усилению работы всей системы защиты детства, а также сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания.