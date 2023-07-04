В Калуге трое детей сбежали из детского сада

Прокуратура начала проверку

КАЛУГА, 4 июля. /ТАСС/. Трое детей сбежали из детского сада "Радуга", расположенного в районе Московской площади в Калуге, через дырку в заборе. Прокуратура начала проверку, детей ищут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что сегодня в 11:30 мск в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребенка", - говорится в сообщении.

Дети в возрасте 6 лет и 4 лет покинули территорию детского сада через проем в заборе. На место выезжал прокурор города Алексей Василенко.

Позже в ведомстве сообщили, что пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В новость были внесены изменения (13:36 мск) - добавлена информация о завершении поисков.