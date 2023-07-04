В горах Южного Прибайкалья за сутки выпало 30% месячной нормы осадков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в регионе готовятся к возможному ухудшению ситуации

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы осадков выпала в горах Южного Прибайкалья за сутки, в ближайшие дни дожди продолжатся. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"30% от месячной нормы осадков выпало за последние сутки в горах Южного Прибайкалья. В ближайшие два дня дожди на юге области не прекратятся, об этом сегодня доложили синоптики. В ряде районов фиксируем колебания уровня рек, но пока отметки ниже критических. Тем не менее готовимся к возможному ухудшению ситуации, вплоть до выхода воды на пониженные участки местности", - написал Кобзев.

Группировка Байкальского поисково-спасательного отряда направлена в Тулунский район, географическое расположение которого позволяет оперативно направлять силы и средства практически в любую точку западной части региона. Иркутский, Шелеховский, Черемховский, Зиминский, Заларинский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Слюдянский и другие пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности.

По информации с сайта Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля ожидается повышение уровня воды в реке Солзан в районе города Байкальска до 380-430 см при критической отметке 400 см, на реке Снежная в районе села Выдрино - до 320-370 см при критической 390 см, на реке Слюдянка в районе города Слюдянка - до 280-330 см при критической 290 см. Возможно затопление пониженных участков местности в районе населенных пунктов.