4 июля, 09:55,
обновлено 4 июля, 10:29

Экстренные службы проверяют сообщение о минировании Бежицкого райсуда в Брянске

Информация о ЧП не подтвердилась

БРЯНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сообщение о якобы минировании Бежицкого районного суда в Брянске поступила днем во вторник. На место выехала спасательная техника и дежурное спасательное звено, сообщила пресс-служба городской администрации.

"На место выехали звено дежурное спасательное звено пожарно-спасательного отряда и специализированная техника", - говорится в сообщении.

Позже в мэрии сообщили, что сообщение о минировании оказалось ложным. "После окончания их работы факт минирования не подтвердился", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала о том, что утром организована проверка по информации о якобы минировании здания арбитражного суда Брянской области.

В новость были внесены изменения (13:29 мск) - добавлена информация о завершении проверки.  

Теги:
РоссияБрянская область
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