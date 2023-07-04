В Вологодской области столкнулись скутер и мотоцикл

Пострадали три человека

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Женщина на скутере столкнулась с двумя подростками на мотоцикле в селе Городишна Нюксенского района Вологодской области. В результате все участники аварии получили травмы, женщина госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня около 08:00 мск в Нюксенском районе в селе Городишна на Школьной улице у дома № 11 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, женщина 1979 года рождения, управляя скутером, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом Motoland под управлением 15-летнего юноши. В результате пострадали оба водителя и 15-летний пассажир мотоцикла", - говорится в сообщении.

Женщина госпитализирована с различными травмами. Оба водителя не имели удостоверения на право управления, добавили в УМВД.