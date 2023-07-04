В дачном поселке под Астраханью загорелись хозпостройки и камыш

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат возгорание двух хозяйственных построек и сухой растительности на общей площади 1,5 тыс. кв. м в поселке Тинаки Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"4 июля в 12:14 (11:14 мск) в Наримановском районе в поселке Тинаки, СНТ "Заря", произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой растительности. Общая площадь 1,5 тыс. кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава.