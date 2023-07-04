Макрон пригрозил финансовыми мерами родителям участвующих в погромах подростков

Президент Франции призвал реагировать на "первое же нарушение"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает применять финансовые меры к семьям, чьи несовершеннолетние дети принимают участие в беспорядках. Об этом глава государства сообщил во вторник газете Le Parisien.

"Необходимо, чтобы первое же нарушение влекло за собой финансовые санкции для семей", - считает Макрон.

По данным МВД, с момента начала беспорядков в стране было задержано более 1,2 тыс. несовершеннолетних.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано около 3,5 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.