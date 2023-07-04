4 июля, 10:20,
обновлено 4 июля, 10:41
Беспорядки во Франции

Макрон пригрозил финансовыми мерами родителям участвующих в погромах подростков

AP Photo/ Aurelien Morissard
© AP Photo/ Aurelien Morissard

Президент Франции призвал реагировать на "первое же нарушение"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает применять финансовые меры к семьям, чьи несовершеннолетние дети принимают участие в беспорядках. Об этом глава государства сообщил во вторник газете Le Parisien.

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"Необходимо, чтобы первое же нарушение влекло за собой финансовые санкции для семей", - считает Макрон.

По данным МВД, с момента начала беспорядков в стране было задержано более 1,2 тыс. несовершеннолетних.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано около 3,5 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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