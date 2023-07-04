4 июля, 10:21

С госслужащих России в 2022 году взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскано с российских госслужащих в 2022 году. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Если же говорить в целом, только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества. Отмеченные мною совокупные результаты достигнуты впервые за всю историю национальной антикоррупционной практики, подтверждая высокую эффективность применения в данной работе административных и гражданско-правовых механизмов", - сказал он на VIII заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции в Екатеринбурге.

Краснов добавил, что Генпрокуратура РФ делится опытом в сфере борьбы с коррупцией, недавно презентовали свои наработки в Вене на площадке ООН, где по инициативе России состоялась встреча экспертов из более чем 20 стран. 

Теги:
РоссияКраснов, Игорь Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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