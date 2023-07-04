Молния
4 июля, 10:23

СМИ сообщили о гибели российских моряков на борту судна в водах Болгарии

Hristo Rusev/ Getty Images
Порт Варны
© Hristo Rusev/ Getty Images

Правоохранительные органы устанавливают причину их гибели

СОФИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Два российских моряка погибли на борту гражданского судна "Милфорд", следовавшего под флагом Белиза в территориальных водах Болгарии. Об этом во вторник сообщил портал Болгарского национального телевидения (БНТ).

В настоящий момент судно находится в порту Варны, болгарские правоохранительные органы устанавливают причину их гибели. Имена погибших не приводятся, это граждане России в возрасте 32 и 58 лет. По данным БНТ, судно выполняло работы по углублению дна в районе болгарского порта Бургас, минувшей ночью оно отправилось в румынскую Констанцу для дозаправки. 

Теги:
БолгарияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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