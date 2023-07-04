Милашину и Немова планируют доставить в Москву

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев также сообщил, что в результате нападения у журналистки зафиксированы переломы, а у адвоката ножевое ранение

БЕСЛАН, 4 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить бортом МЧС в Москву из Беслана.

Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев, который прибыл в Беслан, куда доставили Милашину и Немова из Грозного.

"Пообщался с Милашиной и Немовым. Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву", - сказал Цогоев.

Омбудсмен уточнил, что передал личные контакты Милашиной и Немову.