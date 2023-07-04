Генпрокуратура впервые запросила помощь по делам об аресте криптовалюты у других стран

Глава ведомства Игорь Краснов выразил уверенность, что со временем число таких запросов существенно возрастет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ впервые направила запросы о правовой помощи об аресте криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе в Казахстан. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Например, недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, например, в Казахстан. Не сомневаюсь, что со временем число таких запросов существенно возрастет. Однако их исполнение будет невозможным, если каждая юрисдикция станет использовать собственные процедуры, неприменимые в запрашиваемой стране", - сказал он на VIII заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции в Екатеринбурге.

По словам генпрокурора РФ, риски использования криптовалют для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем доходов за рубеж, сохраняются. "В связи с этим предлагаю в рамках нашего совета обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений, в том числе в части правового регулирования ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации. Результаты распространить среди участников совета для выработки совместных предложений о дальнейших скоординированных действиях", - добавил он.