В Приморье возбудили дело по факту надругательства над флагами РФ на кладбище

Видео с инцидентом ранее появилось в соцсетях

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту надругательства над государственным флагом РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по Владивостоку.

"По факту инцидента на территории Морского кладбища полицией возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации). Произведен осмотр места происшествия. Назначено проведение ряда исследований", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные порезали 39 флагов РФ, установленных на аллее героев - захоронении погибших участников специальной военной операции.