В Калининградской области отменили особый противопожарный режим

На территории региона изменились погодные условия

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный в Калининградской области с 15 июня по 3 июля, продлеваться не будет в связи с изменившимися погодными условиями. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Действие особого противопожарного режима истекло. Продлеваться на текущем этапе он не будет в силу изменившихся погодных условий", - сообщил Лысков.

Особый противопожарный режим в области был установлен приказом областного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Основанием послужила засушливая погода и установление в лесах V класса пожарной опасности.

Органам местного самоуправления было рекомендовано создать оперативные штабы для контроля ситуации, принять меры по предотвращению возникновения и распространения природных пожаров, ввести запрет на разведение огня и использование пиротехники, при необходимости ограничить посещение гражданами лесов.

Губернатор области Антон Алиханов сообщал, что в мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к почвенной засухе. В Балтийском федеральном университете ТАСС сообщали, что такой засушливой погоды в весенние месяцы в регионе не наблюдалось последние 50 - 60 лет.

Из-за гибели посевов с 9 июня в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как уточнил ТАСС Лысков, этот режим продолжает действовать до полной оценки ущерба, нанесенного засухой.