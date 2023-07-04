Милашину и Немова доставили в Беслан

Комментарий уполномоченного по правам человека в РСО-Алания Тамерлана Цгоева о состоянии Милашиной и Немова

Комментарий уполномоченного по правам человека в РСО-Алания Тамерлана Цгоева о состоянии Милашиной и Немова

Они находятся в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, передает корреспондент ТАСС.

Милашину и Немова доставила из Чечни карета скорой помощи в сопровождении медперсонала и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

Во время нахождения в коридоре Милашина потеряла сознание, ее подхватил чеченский омбудсмен и находящиеся рядом мужчины. Также в медцентр приехал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Милашина и Немов общаться с журналистами отказались.