4 июля, 11:01,
обновлено 4 июля, 11:30

Милашину и Немова доставили в Беслан

Комментарий уполномоченного по правам человека в РСО-Алания Тамерлана Цгоева о состоянии Милашиной и Немова
© Елена Цагараева/ ТАСС

Они находятся в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, передает корреспондент ТАСС.

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Милашину и Немова доставила из Чечни карета скорой помощи в сопровождении медперсонала и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

Во время нахождения в коридоре Милашина потеряла сознание, ее подхватил чеченский омбудсмен и находящиеся рядом мужчины. Также в медцентр приехал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Милашина и Немов общаться с журналистами отказались. 

© Информационное агентство ТАСС
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