4 июля, 10:58,
обновлено 4 июля, 11:50

В центре Москвы загорелось двухэтажное административное здание

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В нем располагаются магазины одежды, адвокатская контора и кафе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Двухэтажное здание горит в центре Москвы, сообщили во вторник ТАСС в экстренных службах.

"В Столешниковом переулке на площади 100 кв. м горит кровля двухэтажного здания с мансардой", - сказал собеседник агентства.

Были эвакуированы 20 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ подтвердили факт пожара. "По данным администрации, людей в здании нет. Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ГУ МЧС.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара.

В здании располагаются магазины одежды, адвокатская контора и кафе. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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