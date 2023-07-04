Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова провокацией против региона

Мансур Солтаев сопровождал машину скорой помощи, которая ранее вывезла пострадавших из Грозного в Северную Осетию

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев считает нападение на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова провокацией против региона.

"Это была дерзкая диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией", - сообщили он журналистам.

Солтаев сопровождал машину скорой помощи, которая ранее вывезла пострадавших из Грозного в Северную Осетию.

"Я еду домой. Вызвал уполномоченного по правам человека в Северной Осетии, передал [ему информацию о] здоровье Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально", - добавил он.