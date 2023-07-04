Что известно о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Неизвестные напали во вторник на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на территории Чечни. У обоих диагностированы многочисленные переломы, юрист получил также ножевое ранение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением". Обращения в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру Чечни в связи со случившимся направила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Первая помощь

О нападении стало известно утром во вторник. Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой.

После того как Милашиной и Немову оказали первую помощь, их отправили в Беслан. Как рассказала ТАСС Москалькова, Милашина "именно туда хотела, чтобы обеспечить ей безопасность и оказать необходимую медицинскую помощь". Пострадавших сопровождал в Северную Осетию омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. В Беслан выехал и уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Как сообщил ТАСС Цгоев, "Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные". "У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву", - добавил омбудсмен.

Президент в курсе

О нападении доложено президенту РФ Владимиру Путину. "Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Москалькова направила официальное обращение в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру Чеченской Республики. По ее словам, ведомства "будут проводить проверку". О готовности направить аналогичный запрос в силовые ведомства заявили глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, а также сенаторы и депутаты.

Необходимость жесткой реакции

"Надеемся, что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных", - сказал в разговоре с ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) преступны и недопустимы", - подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. А глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что "нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов".