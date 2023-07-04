Суд в Тюмени отказался смягчать наказание экс-сотруднику СК, сбившему двух рабочих

Осужденный ранее свою вину признал и раскаялся в содеянном

ТЮМЕНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Тюменский областной суд отказался смягчать наказание бывшему сотруднику СК РФ Павлу Шадрину, сбившему на автомобиле в нетрезвом виде двух дорожных рабочих в Тюмени. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В феврале Ленинский районный суд Тюмени приговорил Шадрина к девяти годам колонии общего режима и лишением права управлять транспортными средствами на два года и десять месяцев. "Приговор Ленинского районного суда Тюмени показался осужденному слишком суровым, и он обжаловал его в Тюменском областном суде. Шадрин и его адвокат просили суд смягчить наказание, сократив срок его отбывания. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW сбил двух работников дорожной службы на путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени. От полученных травм потерпевшие погибли.

Шадрин признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ). Он также лишен специального звания "майор юстиции". Осужденный ранее свою вину признал и раскаялся в содеянном.