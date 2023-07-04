Житель Симферополя получил 3,5 года за контрабанду военной атрибутики из Крыма

У него обнаружили более 200 единиц товаров военного назначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Симферополя к 3,5 года колонии за неоднократные попытки отправить военную атрибутику за рубеж. У него обнаружили более 200 единиц товаров военного назначения, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

"Организатором преступной схемы оказался 40-летний житель Симферополя. Установлено, что мужчина приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Он совершил 11 попыток отправить запрещенные к перемещению товары за рубеж, но все они были пресечены таможенниками", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в документах мужчина указывал, что отправляет продукцию гражданского назначения, в том числе шапки, сумки, маски. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию. Экспертиза установила, что все товары являлись военной атрибутикой, по закону ее продажа за рубеж запрещена. При обысках у него был обнаружен склад, более 200 единиц товаров военного назначения были изъяты правоохранителями.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения).