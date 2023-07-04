ФСБ просит суд арестовать гражданина Ерменко по подозрению в шпионаже

Ему грозит до 20 лет колонии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ерменко С. П. по статье 276 УК РФ", - сказали в суде, не уточнив подробностей дела.

Статья 276 УК РФ ("Шпионаж") подразумевает передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, а также передачу или сбор по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности РФ. Согласно УК РФ, такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.