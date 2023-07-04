В Таджикистане при столкновении двух автомобилей погибли 11 человек

Автомобиль Opel Astra в районе селения Шахтакиён Файзабадского района выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Vectrа

ДУШАНБЕ, 4 июля. /ТАСС/. Одиннадцать человек, среди которых трое детей, погибли в результате автомобильной аварии в Файзабадском районе Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел республики.

По его данным, автомобиль Opel Astra в районе селения Шахтакиён Файзабадского района выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Vectra. Один из водителей и десять пассажиров, среди которых трое детей от двух до шести лет, погибли на месте. Другой водитель и трое пассажиров доставлены больницу с травмами различной степени тяжести.