Посольство РФ в Софии подтвердило гибель российских моряков на судне в водах Болгарии

Генконсульство России в Варне находится в контакте с представителями болгарских правоохранительных органов, ведущих расследование инцидента

СОФИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Софии подтвердило факт гибели двух российских моряков на гражданском судне в территориальных водах Болгарии. Генконсульство России в Варне находится в контакте с представителями болгарских правоохранительных органов, ведущих расследование гибели россиян.

"Подтверждаем гибель двоих граждан России. Судно "Милфорд" под флагом Белиза. Генеральное консульство поддерживает связь с окружной прокуратурой Варны и морской администрацией города. Ведутся следственные действия", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в Болгарии.

Ранее болгарские СМИ сообщили о гибели двух российских моряков на борту гражданского судна "Милфорд", следовавшего под флагом Белиза в территориальных водах Болгарии. В настоящий момент судно находится в порту Варны, болгарские правоохранительные органы устанавливают причину гибели россиян. Имена погибших не приводятся, это граждане России в возрасте 32 и 58 лет.

Инцидент произошел в понедельник утром. Тела моряков обнаружили в трюме, их извлекли сотрудники противопожарной службы порта Варны. По предварительной версии, россияне погибли из-за попадания в трюм забортной воды. Сотрудники районной прокуратуры назначили судебно-медицинскую экспертизу. Экипаж судна насчитывал 14 человек. Один из погибших россиян был поваром судна.