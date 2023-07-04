В Израиле восемь человек пострадали при наезде автомобиля

Нападавший был убит одним из прохожих

ТАСС, 4 июля. В результате наезда автомобиля в Тель-Авиве пострадали восемь человек. Об этом во вторник сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

По ее данным, после того как нападавший совершил наезд на пешеходов, он вышел из автомобиля и нанес удар ножом в шею еще одному израильтянину. После этого нападавший был убит одним из прохожих. По информации радио Kan, наезд был преднамеренным.

Начальник полиции Тель-Авива, слова которого приводит The Jerusalem Post, утверждает, что террорист являлся уроженцем Западного берега реки Иордан и действовал в одиночку. Издание Yedioth Ahronoth проинформировало, что нападавшему было 23 года, он проживал в Хевроне на постоянной основе и въехал на территорию Израиля, имея на руках некие медицинские документы.

На место прибыли медики, они оказывают помощь раненым. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии, еще по меньшей мере двое - в состоянии средней степени тяжести. Раненых эвакуируют с места происшествия в различные медицинские центры.

Инцидент подтвердил также МИД Израиля в своем официальном аккаунте в Telegram. По данным внешнеполитического ведомства, трое пострадавших получили серьезные ранения.

Ответственность за произошедшее взяла на себя палестинская организация ХАМАС. Как указано в заявлении движения, которое приводит телеканал Al Jazeera, "операция в Тель-Авиве является актом законной самообороны" в ответ на операцию израильской армии в Дженине.

Ситуация в Дженине

В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в городе Дженин и одноименном лагере беженцев на Западном берегу. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского Минздрава, в ходе операции 10 палестинцев были убиты, а более 120 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.