Суд смягчил решение по делу службы доставки в Екатеринбурге, где отравились 32 человека

Согласно решению суда, приостанавливается деятельность по оказанию услуг общественного питания, в том числе по приготовлению пищи и напитков, их хранению и реализации населению в пункте доставки еды "ЁбиДоёби"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Служба доставки "ЁбиДоёби" в Екатеринбурге, где отравились 32 человека, обжаловала решение о приостановке деятельности предприятия на 90 суток. Свердловский областной суд принял решение об изменении решения, сообщили в его пресс-службе во вторник.

"Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, уточнив, что приостанавливается не любая деятельность, а именно по оказанию услуг общественного питания, в том числе по приготовлению пищи и напитков, их хранению и реализации населению в пункте доставки еды "ЁбиДоёби", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что деятельность доставки "ЁбиДоёби" в Екатеринбурге приостановлена после случаев сальмонеллеза среди клиентов. В пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области добавили, что по факту случившегося следователи организовали проведение процессуальной проверки.