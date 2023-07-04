Омбудсмен Северной Осетии рассказал о состоянии журналистки Милашиной и юриста Немова

Комментарий уполномоченного по правам человека в РСО-Алания Тамерлана Цгоева о состоянии Милашиной и Немова

Комментарий уполномоченного по правам человека в РСО-Алания Тамерлана Цгоева о состоянии Милашиной и Немова

По словам Тамерлана Цгоева, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Состояние журналистки Елены Милашиной и юриста Александра Немова оценивается как тяжелое, в случае необходимости их отправят в Москву. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев журналистам в больнице в Беслане, куда доставили двоих пострадавших из Чечни.

"Ситуация очень нехорошая. Адвокат и журналист оказались в достаточно тяжелом состоянии. Журналистка Милашина - в более тяжелом, по словам врачей, у нее переломаны пальцы. Адвокат - с ножевым ранением ноги", - сказал Цгоев.

В настоящее время им оказывают всю необходимую помощь, они проходят обследование и также дают объяснения сотрудникам полиции.

"По словам врачей, в зависимости от показаний, если это будет необходимо с медицинской точки зрения, то их спецбортом доставят в Москву. Пока решается этот вопрос. С Еленой тяжелее общаться, она в тяжелом состоянии", - отметил омбудсмен.