4 июля, 13:04,
обновлено 4 июля, 13:12

Бастрыкин поручил начать проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Руководителю СУ СК по Чеченской Республике поручили представить доклад по поводу проведенной проверки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и представить по итогам доклад.

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Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Чеченской Республике Волкову В. Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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