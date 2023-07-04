Бастрыкин поручил начать проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Руководителю СУ СК по Чеченской Республике поручили представить доклад по поводу проведенной проверки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и представить по итогам доклад.

Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Чеченской Республике Волкову В. Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - сказали в пресс-службе.