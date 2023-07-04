Посольство РФ заявило, что сведений о пострадавших россиянах при инциденте в Израиле нет

Консульский отдел посольства России в стране следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Сведений о гражданах России, которые могли бы пострадать в результате наезда автомобиля в Тель-Авиве, не поступало. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Израиле.

"На данный момент информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего в Тель-Авиве террористического вооруженного нападения с наездом автомобиля на людей, отсутствует, - заявил представитель посольства. - Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной."

По информации газеты The Jerusalem Post, в результате инцидента пострадали восемь человек. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии, еще по меньшей мере двое - в состоянии средней степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя палестинская организация ХАМАС.