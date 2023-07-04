В Ростове-на-Дону суд приговорил к шести годам подростка за подготовку поджога военкомата

Злоумышленника задержали летом 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Подросток был задержан недалеко от здания военкомата в Ростове-на-Дону летом 2022 года. С собой у него было 14 бутылок с горючей смесью. Установлено, что он был участником запрещенной в России международной организации "Маньяки. Культ убийств" и действовал по указанию украинского нациста Егора Краснова, действующего под контролем СБУ.