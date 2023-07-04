4 июля, 13:31,
обновлено 4 июля, 13:38

На Камчатке МиГ-31 потерпел крушение во время планового учебного полета

Анатолий Семехин/ ТАСС
Двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31
© Анатолий Семехин/ ТАСС

Экипаж ищут, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 при выполнении планового учебного полета над Авачинским заливом потерпел крушение, поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) уже ищут экипаж. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту аварии уже направлены поисково-спасательные силы ТОФ, которые осуществляют поиск экипажа. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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