В Курской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории

Из незаконного оборота изъято более 5 кг мефедрона

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Курской области пресекли деятельность двух жителей Курска, которые произвели более 5 кг мефедрона в нарколаборатории на территории одного из СНТ в Курском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

"В результате проведения сотрудниками УФСБ России по Курской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств пресечена противоправная деятельность жителей Курска, осуществивших производство наркотического средства мефедрон общей массой свыше 5 кг в оборудованной ими нарколаборатории, располагавшейся на территории одного из СНТ Курского района", - говорится в распространенном сообщении.

В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).