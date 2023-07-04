Открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева могут похоронить в Молдавии

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что это будет возможно в случае отсутствия обращений родственников о возвращении его тела в Таджикистан

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Рустама Ашурова, который застрелил в аэропорту Кишинева двух молдавских офицеров, а затем умер от полученных при задержании ран, могут похоронить в Молдавии, если родственники из Таджикистана не попросят вернуть его тело. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

По его словам, на данный момент таких обращений в прокуратуру не было. "Если запросов от родственников не будет, то его захоронят в Молдавии", - сказал Гайтур. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается, как и проверка действий лиц, ответственных за безопасность аэропорта.

Ранее источник в МВД сообщил корреспонденту ТАСС, что Ашурова могут захоронить на городском кладбище Кишинева, и в целях безопасности сделано это будет непублично.

Накануне Ашуров умер в больнице скорой помощи Кишинева от полученных при задержании ран. У него удалили часть легкого, все эти дни он был в очень тяжелом состоянии, без сознания, под наблюдением врачей и охраной полиции.