4 июля, 13:47

В Ростовской области в ДТП погиб один человек

Еще восемь пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. В Ростовской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 12:35 мск на автодороге Матвеево Курган - Авило-Успенка водитель Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata. В результате ДТП погиб пассажир Mitsubishi", - говорится в сообщении. В результате аварии также пострадали восемь человек, в том числе мальчик 2009 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В новость внесена правка (17:42 мск) - передается с уточнением во втором абзаце возраста пострадавшего ребенка 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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