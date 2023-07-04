Атака беспилотников на Москву и вступление Ирана в ШОС. Главные события 4 июля

Атака украинских беспилотников на Москву

Пять украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над Новой Москвой. В экстренных службах сообщили, что один из них упал на территории военного объекта в Кубинке. Мэр города Сергей Собянин заявил, что жертв и пострадавших нет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны Киева попытку атаковать российскую территорию, где расположены объекты гражданской инфраструктуры.

Вступление Ирана в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объявила о вступлении Ирана в объединение. Посол республики в Китае Мохсен Бахтияр заявил, что сотрудничая с другими странами ШОС, Тегеран может продвигать торговлю энергоносителями и укреплять энергетическую безопасность в регионе.

Нападение на журналистку Милашину

В Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. У них диагностированы многочисленные переломы, юрист получил также ножевое ранение. Пострадавших доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту происшествия. Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, которая получила 5,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество.

Крушение МиГ-31 на Камчатке

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение над Авачинским заливом при выполнении планового учебного полета. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что поисково-спасательные силы уже ищут экипаж.

Штраф "Кинопоиску" за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на 1 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Поводом стало возрастное ограничение "16+" вместо "18+" на картинах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы" и других лентах.