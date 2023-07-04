В Воронежской области один человек погиб от удара молнии

Еще трое пострадали

ВОРОНЕЖ, 4 июля. /ТАСС/. В Лискинском районе Воронежской области вечером в понедельник в результате удара молнии пострадали четыре человека, из них один погиб. Двое пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщила ТАСС во вторник представитель департамента здравоохранения региона Любовь Левшакова.

"Пострадало четверо человек, в том числе два ребенка. Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской РБ (районной больнице - прим. ТАСС), врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу № 2", - сообщила она.

Как добавила ТАСС врач Лискинской районной больницы, трое пострадавших от удара молнии были госпитализированы в медучреждение: в реанимацию - женщина 1994 года рождения с ребенком 2017 года рождения, в отделение травматологии - ребенок 2022 года рождения. "Сегодня из реанимации в Воронеж перевели в областную больницу № 1 пострадавшую женщину 1994 года рождения, а ребенка 2017 года перевели в областную детскую больницу № 2", - сказала собеседница агентства.

По данным медиков, удар молнии произошел в Лискинском районе в понедельник около 21:00 мск на открытой местности, где находились люди. Как рассказали ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района, две родные сестры со своими детьми в селе Нижний Икорец ходили вечером к роднику недалеко от улицы Мира, где в них ударила молния. Погибла одна женщина, ее годовалый ребенок госпитализирован в травматологию, а ее сестра со своим ребенком в тяжелом и крайне тяжелом состоянии перевезены в Воронеж.