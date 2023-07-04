4 июля, 14:34,
обновлено 4 июля, 14:59

Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова

Сергей Бабинец/ ТАСС
Елена Милашина
© Сергей Бабинец/ ТАСС

По словам главы Чечни, службы приступили к работе сразу после сообщения о происшествии

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник.

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"Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", - написал Кадыров.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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