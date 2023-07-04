Он будет находиться под стражей до 21 августа

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Суд арестовал сотрудника МВД Дагестана за пытки в отделе полиции очевидца конфликта между жителями Махачкалы. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему оперуполномоченному ОУР отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булату Меджидову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286 УК РФ. Он будет находиться под стражей до 21 августа 2023 года", - сказала собеседница агентства.

"Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение трех суток со дня его вынесения", - добавила Мамаева.

Ранее сообщалось, что в Дагестане после смерти мужчины в отделе полиции задержали четверых сотрудников МВД.

По версии следствия, в ночь на 21 января этого года сотрудники полиции для установления обстоятельств произошедшего 20 января конфликта между двумя жителями Махачкалы доставили в отдел очевидца. Меджидов, действуя группой лиц совместно с другими работниками, не получив интересующих их сведений, желая показать эффективность своей работы, связанной с установлением местонахождения подозреваемого по уголовному делу, явно выходя за пределы своих полномочий, применил к нему пытки.