AFP: около 100 административных зданий в парижском регионе пострадали в ходе беспорядков

По данным агентства, в разных коммунах повреждены 18 мэрий, а также 36 комиссариатов полиции

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Около 100 административных зданий были повреждены или полностью разрушены в парижском регионе Иль-де-Франс в ходе беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка в столичном пригороде Нантер. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в окружении главы региона Валери Пекресс.

По данным агентства, от беспорядков пострадали 140 муниципалитетов парижского региона. В общей сложности в разных коммунах повреждены 18 мэрий, а также 36 комиссариатов полиции.

Как уточняет агентство, около 100 мэров представляли столичный регион на совещании с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Всего во встрече приняли участие главы 241 коммуны.

В среду муниципалитеты региона должны будут проголосовать по вопросу о выделении 20 млн евро мэриям и предприятиям Иль-де-Франс для ускоренного восстановления поврежденного имущества.

В ночь на понедельник в стране было задержано 157 нарушителей, при этом ранения получили 3 сотрудника полиции. Минувшей ночью было задержано 72 участника беспорядков, ни один сотрудник полиции и жандармерии не пострадал. Всего с начала беспорядков во Франции ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.