В Якутии и на Колыме для борьбы с лесными пожарами вызывают искусственные осадки

Там тушат 97 и 51 пожар соответственно

ТАСС, 4 июля. Самолеты-зондировщики, искусственно вызывающие дожди, начали работать в Якутии и Магаданской области, где тушат около 150 лесных пожаров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Мы фиксируем рост числа возгораний в Якутии и Магаданской области в связи с высокой грозовой активностью, идет наращивание сил и средств тушения. Несмотря на сложную обстановку, площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке сегодня в разы ниже среднепятилетних значений. Для сравнения: 862,5 тыс. га, пройденных огнем, против 1,8 млн га соответственно. Для стабилизации ситуации в горимые регионы Дальневосточного федерального округа прибыли сотрудники Авиалесоохраны. При этом сложнодоступные пожары тушатся вручную, где возможно, в силу особенностей ландшафта, работает тяжелая техника. Кроме того, при наличии ресурсной облачности, используются самолеты-зондировщики Ан-26 для искусственного вызывания осадков", - сказал замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Сегодня в Якутии проводятся работы по тушению 97 лесных пожаров на 77,5 тыс. га, в Магаданской области - 51 пожара на 15,2 тыс. га. Тушение осложняет установившаяся в Якутии и Магаданской области жаркая, сухая и ветреная погода, сопровождаемая кратковременными дождями в некоторых зонах и сухими грозами в отдаленных и труднодоступных лесах. При этом угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет, отмечают в ведомстве.

Помощь Якутии и Магаданской области оказывают 519 лесных пожарных Авиалесоохраны и региональных лесопожарных формирований. В ближайшее время группировка сил будет увеличена.