4 июля, 15:43

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудила нападение на Милашину и Немова

Тереза Рибейрy выразила надежду, что российские власти сделают все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейрy во вторник осудила нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, выразив надежду, что российские власти проведут расследование.

Читайте также
Что известно о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

"Я ожидаю, что российские власти сделают все возможное, чтобы привлечь тех, кто это сделал, к ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Она отметила, что "решительно осуждает это жестокое нападение".

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация